القسام تبث مشاهد قصف تل أبيب بصاروخ “مقادمة 90” (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، مقطعا مصورا لما قالت إنه قصف تل أبيب بـ”صاروخ M90” واستهداف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وفي تدوينة لها، اليوم الاثنين، عبر منصة تلغرام، بثت القسام مشاهد لما قالت إنها “استهداف تل أبيب بصاروخ “M90″ واستهداف ودك المغتصبات والمواقع الصهيونية المحاذية للقطاع بالصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون”.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي “القسام” بنقل الصاروخ وتذخير منصة الإطلاق، كما أظهرت المشاهد عملية تجهيز الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وأثناء القصف، يُسمع في الخلفية صوت أحد مقاتلي “القسام” وهو يقوم بالتكبير.

وفجر الاثنين، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو مدينة “ريشون لتسيون” قرب مدينة تل أبيب، في حين أصيبت مستوطِنة إسرائيلية أثناء هروبها إلى الملاجئ.

وقال الجيش في بيان “متابعة للإنذار في منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من جنوبي قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية (خاصة) بإصابة مستوطِنة بجروح طفيفة أثناء هروبها إلى أحد الملاجئ، بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

وتعود تسمية صاروخ M90 أو مقادمة 90، إلى إبراهيم المقادمة أحد قادة حماس ومن مؤسسي كتائب القسام، الذي اغتالته إسرائيل في 2003، وتم الإعلان عن الصاروخ المحلي الصنع في العام نفسه، ومداه يتراوح بين 200 و250 كليومترا.