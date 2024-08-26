انتشال شهداء بعد استهدافهم على شاطئ مدينة غزة والاحتلال يقصف منزلا في مخيم الشاطئ (فيديو)

استشهد اليوم الاثنين 7 صيادين فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة إسرائيلية، لصيادين في بحر غزة.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول “إنه تم انتشال جثامين 7 شهداء من شاطئ بحر مدينة غزة؛ بعد استهدافهم بصاروخ إسرائيلي أثناء ممارسة مهنة صيد السمك”.

وقال شهود عيان إن “طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت بصاروخ تجمعا لصيادين على شاطئ البحر في مدينة غزة؛ مما تسبب في ارتقاء شهداء وجرحى”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة؛ مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وقد نُقلوا إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

قصف مخيم الشاطئ

وعلى صعيد آخر، استهدفت قوات الاحتلال منزل عائلة الدنف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة؛ مما أسفر عن شهيد وعدد من الجرحى بينهم أطفال.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الاستهداف تم لمربع سكني من دون سابق إنذار بجوار منزل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

وأظهرت الصور تدميرا كاملا للمنزل واشتعال النار فيه، ومحاولة المواطنين إطفاء النيران بإمكانيات متواضعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93468 مصابا.