تحمل 150 ألف طن من النفط.. استمرار اشتعال النيران في الناقلة “سونيون” جراء هجوم الحوثيين (فيديو)

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) عبر منصة إكس اليوم الاثنين إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون، التي ترفع علم اليونان، منذ 23 أغسطس/آب جراء هجوم عليها من جماعة الحوثي اليمنية.

وذكرت المهمة -التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي للمساعدة على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر- أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي.

ونشرت المهمة صورا التُقطت أمس الأحد تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من سطح السفينة.

وقال الحوثيون، يوم الخميس إنهم هاجموا ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر بصواريخ وزوارق وطائرات مسيّرة؛ لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل.

وذكرت أسبيدس أن الحرائق شوهدت في 5 مواقع على الأقل من سطح السفينة، إضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي.

وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي (كوبرنيكوس 2) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تصاعد الدخان من البحر بالقرب من مكان رصد سونيون آخر مرة.

Update on M/V SOUNION:

The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.

An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024