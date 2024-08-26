سياسة|قطاع غزة

“جاهزون ما بقي الجهاد”.. شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين تقصفان قوات للاحتلال في غزة (فيديو)

شهداء الأقصى والمجاهدين يقصفان قوات للاحتلال في غزة (فيديو)
مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds
26/8/2024-|آخر تحديث: 26/8/202404:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد جديدة من عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب، مشاهد قالت إنها لقصف تجمعات لقوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع (107)، إضافة إلى قذائف الهاون من العيار الثقيل.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لعملية مشتركة مع كتائب المجاهدين -التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية- قالت إنها لقصف قوات الاحتلال المتمركزة في شرق دير البلح وشرق البريج، وقصف القوات الموجودة في محور نتساريم.

ووجه أحد المقاتلين، قبل أن يشرع في إطلاق الصواريخ، رسالة قائلًا “نقول للأمة الإسلامية والعالم أجمع، إننا جاهزون ومرابطون، ورسالة للاحتلال: نحن جاهزون ما بقي الجهاد والمقاومة”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، رغم 325 يومًا من العدوان، وشنّ الاحتلال حربًا مدمرة جوًّا وبرًّا وبحرًا، بدعم أمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان