“جاهزون ما بقي الجهاد”.. شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين تقصفان قوات للاحتلال في غزة (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد جديدة من عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب، مشاهد قالت إنها لقصف تجمعات لقوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع (107)، إضافة إلى قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لعملية مشتركة مع كتائب المجاهدين -التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية- قالت إنها لقصف قوات الاحتلال المتمركزة في شرق دير البلح وشرق البريج، وقصف القوات الموجودة في محور نتساريم.

ووجه أحد المقاتلين، قبل أن يشرع في إطلاق الصواريخ، رسالة قائلًا “نقول للأمة الإسلامية والعالم أجمع، إننا جاهزون ومرابطون، ورسالة للاحتلال: نحن جاهزون ما بقي الجهاد والمقاومة”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، رغم 325 يومًا من العدوان، وشنّ الاحتلال حربًا مدمرة جوًّا وبرًّا وبحرًا، بدعم أمريكي.