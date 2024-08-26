حزب الله يكشف تفاصيل قاعدة “غليلوت” الاستخبارية الإسرائيلية (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، عبر حسابه على تلغرام، اليوم الاثنين، تفاصيل قاعدة “غليلوت” التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان).

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الحزب، المباني التي تتكون منها القاعدة الاستخبارية، ومن بينها، حسبما أفادت البيانات المرفقة في المقطع، منطقة الصيانة، ومنطقة الصحون اللاقطة، وقيادة شعبة الاستخبارات العسكرية، ومنطقة كتيبة الاتصالات، والمطبخ وصالة الطعام، ومباني الوحدة 9900 ومقر الوحدة 8200.

وأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمته أمس الأحد، أن قاعدة “غليلوت” الإسرائيلية كانت ضمن الأهداف التي قصفها الحزب بأكثر من 300 صاروخ ومسيّرة أطلقها على مناطق عسكرية في إسرائيل صباح الأحد.

كما أكد نصر الله أن المسيرات أصابت أهدافها في قاعدتي “غليلوت” و”عين شيما”، مشيرًا إلى أن الاحتلال “تكتم عليها”.

وكان الاحتلال قد نفى وقوع أي أضرار في المباني العسكرية بعد هجوم الحزب.