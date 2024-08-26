حماس تغادر القاهرة بعد جولة مفاوضات مع إسرائيل وتؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق السابق

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مغادرة وفدها المفاوض القاهرة، مساء الأحد، عقب استماعه لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر.

وفي بيان عبر منصة “تلغرام”، أكد عزت الرشق القيادي بحركة “حماس” أن وفد الحركة غادر القاهرة بعد لقاء الوسيطين المصري والقطري، والاطلاع على نتائج المفاوضات.

وأوضح أن الوفد شدد على ضرورة التزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، في 2 يوليو/تموز الماضي، في ضوء خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأشار الرشق إلى أن الوفد أكد جاهزية “حماس” لتنفيذ الاتفاقيات بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه، مطالبًا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، وتقديم الإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.

وكانت هناك جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وتجنب حرب أوسع نطاقًا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لـ”حزب الله“ فؤاد شكر في بيروت.

واستندت المحادثات إلى الإطار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مايو/أيار الماضي، الذي وصفه بأنه مقترح إسرائيلي.

وجدد الرشق مطالب “حماس” التي تعدّها ضرورية لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

وبوقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله “يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض لصفقة الرهائن، اليوم الأحد، متوجهًا إلى القاهرة”.

وأضافت أنه على الرغم من التصعيد على الجبهة اللبنانية فإن الوفد المفاوض سيغادر كما هو مخطط له إلى القاهرة، ويضم رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين بجيش الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ألون.

من جهته، أشار موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي إلى أن بارنياع سيشارك في لقاء رباعي يضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.