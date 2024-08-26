ريم حامد.. وفاة طالبة مصرية في باريس بظروف غامضة وعائلتها تعلق

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا، مساء الخميس 22 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد أيام من كتابتها منشور على فيسبوك يشير إلى تعرضها إلى التهديد من قبل جهة لم تسمها.

وقالت الوزارة في بيان إنه “فور تلقي القنصلية العامة المصرية في باريس نبأ وفاة الباحثة، بادرت بالتواصل مع السلطات الفرنسية للتحقق من ملابسات الحادثة وطلبت تسليم نتائج التحقيقات بأسرع وقت ممكن”.

ومن المقرر أن تتابع القنصلية العامة المصرية في باريس إجراءات التحقيقات مع السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة من خلال التقرير الرسمي للجهات المختصة.

وأثارت وفاة الباحثة المصرية الجدل بعد منشور لها على فيسبوك، كشفت فيه عن تعرضها للتهديد من قبل جهة لم تذكرها.

وقالت في المنشور الذي تم حذفه لاحقا: “أقر أنا ريم حامد، طالبة دكتوراه في فرنسا، بأنني في أشد الحاجة لتبليغ الجهات المعنية في مصر، لأني تحت المراقبة وأجهزتي مخترقة، وفوق هذا يتم إجباري حاليًا على السكوت والصمت وعدم التبليغ”.

بيان عائلة ريم حامد

وأكدت أسرة الباحثة الراحلة عبر منشور لشقيقها نادر حامد على الإنترنت، أن القضية قيد التحقيق أمام النيابة الفرنسية ولم يصدر أي تقرير رسمي حتى الآن بخصوص الوفاة أو وجود شبهة جنائية.

ودعت الأسرة إلى توخي الحذر في نشر أي أخبار قد تضر بسير العدالة أو تسيء إلى حقوق الراحلة ريم حامد.

وأوضحت أنهم تواصلوا على الفور مع الجهات المعنية وكذلك مكتب المحاماة لمتابعة الإجراءات في فرنسا.

كما أكدت الأسرة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لسمعة الفقيدة أو نشر معلومات غير مؤكدة.

من هي ريم حامد

وريم حامد فتاة مصرية، حاصلة على درجة بكالوريوس بايوتكنولوجي من جامعة القاهرة، وحاصلة أيضا على ماجستير في علم الجينوم بجامعة باريس ساكلايكانت.

وكانت الفتاة تجري أبحاثها للحصول على درجة الدكتوراه بجامعة باريس ساكلاي.