شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في غزة بينها مدرسة

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قصفًا جويًّا وبريًّا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ325 من عدوانه على القطاع.

وواصل الاحتلال استهدافه للمدارس، مخالفًا بذلك القوانين الدولية، فقصف صباح اليوم مدرسة العز بن عبد السلام التي تؤوي نازحين شمال النصيرات وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من النازحين بينهم نساء وأطفال.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن من بين شهداء قصف المدرسة، مسنّة فلسطينية.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة جبر في محيط مسجد حسن حمد في أرض المفتي شمال مخيم النصرات، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف شمال غرب مخيم البريج.

وأطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين ومحيط شارع “أبو عريف” شرقي دير البلح، كما شنّ الاحتلال قصفًا مدفعيًّا على المدينة، حسبما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مدخل حارة الجعفراوي جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وشهدت دير البلح، صباح الاثنين، اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شرقي المدينة.

نسف مربعات سكنية

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الاحتلال قصف بالمدفعية منطقة الكتيبة وسط المدينة، وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، أن جثامين 3 شهداء وصلت بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال نسفت مربعات ومباني سكنية غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق النار من آليات الاحتلال، وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهداء وجرحى، إثر قصف الاحتلال منزل عائلة العجل بحي الرمال غرب غزة، وآخر لعائلة خليل في حي التفاح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40 ألفًا و405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفًا و468 مصابًا.