أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، نزوح نحو 250 ألف فلسطيني من شرق المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء القصف وأوامر الإخلاء الجديدة من جيش الاحتلال.

وأمس الأحد، دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان “حارة دير البلح البلد في بلوك 128″، إلى إخلائها والتوجه إلى المناطق الغربية من مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد يومين من أوامر إخلاء لمناطق أخرى شرق المدينة.

وكشفت البلدية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن آثار هذا النزوح، التي اعتبرتها “كارثة تتعمق للأهالي”، خاصة أن نصف سكان قطاع غزة يعيشون في مدينة دير البلح، أي أكثر من مليون فلسطيني.

وقالت البلدية إن قرار الإخلاء أدى إلى خروج 25 مركزًا للإيواء من الخدمة، وخروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة، وكذلك عدد من منشآت الخدمات الإنسانية.

وأظهرت الصور قيام النازحين بفك خيامهم التي يرتحلون بها منذ بدء الاحتلال عدوانه على القطاع وإصدار أوامر إخلاء متكررة.

كما خرج 4 آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار التي خرجت عن الخدمة 14 بئرا كانت تغذي قريبا من 70% من الموجودين في المدينة، فضلًا عن تهديد خزان مياه رئيسي في المدينة بالخروج من الخدمة؛ مما سيفاقم معاناة الأهالي وصعوبة حصولهم على الماء، وفقًا للبيان.

ويقع خزان المياه في محيط مستشفى شهداء الأقصى، الذي يقع ضمن المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلائها، وأظهرت الصور نزوح المرضى بأسرة المستشفى.

وحذرت بلدية دير البلح من الآثار الناجمة عن مغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية المنطقة، وهو ما سينتج عنه “أزمة غذاء وهي الحاصلة أصلا بسبب إغلاق معبر رفح لقريب من 4 شهور”.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.