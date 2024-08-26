هجوم روسي على كييف ومئات الأوكرانيين يلجؤون إلى محطات القطار في المدينة (فيديو)

لجأ مئات الأوكرانيين اليوم الاثنين إلى محطات القطار في كييف جراء هجوم روسي على المدينة، وورود أنباء عن إقلاع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95.

وقال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن روسيا شنّت هجوما بطائرات مسيّرة على كييف.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيّرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأسفر الهجوم عن 3 قتلى، وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط) سيرغي لياسك “لم يمر إرهاب العدو من دون عواقب. هناك قتيل”، وأعلن حاكما زابوريجيا ولوتسك عن سقوط قتيل في كل من منطقتيهما.

تهديد صاروخي

ودوت صفارات الإنذار، في عموم الأراضي الأوكرانية بعد ورود أنباء عن إقلاع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95.

وذكر بيان صادر عن الإدارة العسكرية للعاصمة كييف على تلغرام، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد بسبب التهديد بإطلاق صاروخ كروز من القاذفة الروسية Tu-95.

ودعت قنوات تلغرام مقربة من الحكومة الأوكرانية السكان في مناطق خاركيف وميكولايف ودنيبرو وفينيتسا إلى النزول إلى الملاجئ.

وأعلن أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي شنّ هجوما على خاركيف.

وتناقلت وسائل إعلام أوكرانية أنباء سماع دوي انفجارات في مختلف أنحاء البلاد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.