وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

توفي نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عن عمر ناهز 89 عاما.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم الاثنين، إن الراحل كان “أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور”، مضيفة أنه “أفنى حياته مدافعا عن مصالح وطنه، ورافعا رايته خفاقة بين الأمم في كافة المحافل الدولية، وسيظل التاريخ شاهدا على الدور الوطني العظيم الذي قام به في ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية”.

وُلد نبيل العربي عام 1935، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي وبعدها الدكتوراة في العلوم القضائية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

عمل العربي مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978، قبل تعيينه سفيرا لمصر في الهند عام 1981، ثم ممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف بين عامي 1987 و1991، ثم في مقر المنظمة في نيويورك بين 1991 و1999.

عمل قاضيا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 إلى 2001.

شغل منصب وزير خارجية مصر في مارس/آذار 2011 قبل اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية في مايو/أيار من العام نفسه حتى عام 2016.