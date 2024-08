إسرائيل تغلق مقر الحزب الشيوعي بحيفا لمنع عرض فيلم عن جنين وغزة (فيديو)

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، مقر الحزب الشيوعي بإسرائيل، لمنع عرض فيلم عن مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والاحتجاج على حرب غزة.

وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في منشور على منصة إكس: هذه هي الفاشية، بعد استجواب رئيسة فرع الحزب الشيوعي في حيفا ريم حزان، أمرت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق مقر الحزب طوال اليوم بسبب عرض فيلم لمحمد بكري ينتقد الاحتلال.

This is fascism.

After interrogating the chair of the Communist Party’s Haifa branch @Reemtweet3, the Israeli police just ordered to shut down the party’s local club for the duration of the day due to a planned screening of a movie by Muhammad Bakri criticising the occupation.

— חד״ש Hadash (@Hadash_org) August 26, 2024