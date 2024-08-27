الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن ويعتقل فلسطينيين (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين، في حين يسود إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين.

في مدينة قلقيلية بشمال الضفة، اقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء وسط مواجهات مع الفلسطينيين، واعتقل 3 مواطنين من المدينة ومن بلدة حجة، بعد عمليات تفتيش وتخريب.

وفي نابلس، اقتحمت قوة إسرائيلية عدة أحياء، أبرزها مخيم عسكر بشرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، قبل انسحابها.

كما نفذ جيش الاحتلال في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات واعتقالات في بلدات بمحافظة الخليل في جنوب الضفة، وطولكرم بشمالها، ورام الله في الوسط، وأريحا في الشرق، قبل ثم انسحب في وقت لاحق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من قرية المنشية جنوب بيت لحم، وأسيرا محررا من مدينة سلفيت عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

إضراب عام

وساد إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين، 5 منهم في مخيم نور شمس بقصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيّرة، وآخر في واد رحال في بيت لحم برصاص مستوطنين.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية إلى 652 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ أن صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة.