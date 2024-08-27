اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية على مخيم نور شمس أسفرت عن 5 شهداء (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم “نور شمس” بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي 4 انفجارات قوية في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، ناجمة عن إطلاق طائرة مسيَّرة إسرائيلية صواريخ باتجاه منزل في حارة المنشية بالمخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين.

وأكد الشهود سماع صوت انفجار ضخم في المخيم، تبعه تصاعد أعمدة الدخان من أحد المنازل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر فيها عدد من الشهداء.

كما تداول ناشطون مقطعا مصورا يُظهر آثار الدمار على المنازل عقب القصف الاسرائيلي على المخيم.

في المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف شنته طائرة مسيَّرة في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقال في بيان “هاجمت طائرة مسيَّرة قبل قليل غرفة عمليات في منطقة نور الشمس”، من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن طائرة مسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال هاجمت غرفة عمليات بالقرب من طولكرم، مما أسفر عن “مقتل 5 فلسطينيين”.

ونعت فصائل العمل الوطني في طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة والحداد على أرواح الشهداء.

وباستشهاد الفلسطينيين الخمسة، يرتفع عدد الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 651، إضافة إلى نحو 5400 جريح، منذ توسيع الجيش عملياته في الضفة بما فيها القدس الشرقية بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.