حزب الله يبث مشاهد قصف مواقع إسرائيلية ومستوطنة “كريات شمونة” بالصواريخ (فيديو)

بث حزب الله اللبناني عبر منصة تلغرام مقطعا مصورا لما قال إنها مشاهد من عملية استهداف مقاتليه لمواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأظهرت المشاهد عملية انطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنة كريات شمونة وإصابتها أهدافها، وذلك في يوم 23 من أغسطس/آب الجاري.

كما أظهرت المشاهد أحد مقاتلي حزب الله وهو يجلس بجانب منصة إطلاق صواريخ “الكاتيوشا” حيث يقوم بتذخيرها لقصف الصواريخ نحو مواقع إسرائيلية.

وتُظهر المشاهد بعد ذلك إصابة موقع “المالكية” الإسرائيلي يوم 22 من أغسطس، كما تُظهر اللقطات التالية استهداف التجهيزات التجسسية لموقع “رويسات العلم” بأحد الصواريخ في 18 من الشهر نفسه وإصابته إصابة مباشرة.

قصف موقع ومبان عسكرية إسرائيلية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد موقع ومبان عسكرية إسرائيلية، بينما واصل جيش الاحتلال قصف بلدات في جنوبي لبنان، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

وقال الحزب في بيانين منفصلين إن مقاتليه “استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة” ردا على ‌‏‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط (موقع) ثكنة دوفيف بـ(طائرة مسيَّرة) انقضاضية، وأصابوها ‏إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بقصف المدفعية الإسرائيلية بقذائف فوسفورية المرج الجنوبي جنوب شرق بلدة ميس الجبل، قرب طريق الجدار ـ درب الحورات، مما أشعل حريقا في المكان.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة تل النحاس عند أطراف بلدة برج الملوك، حسب الوكالة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن 3 أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية على بلدة المجادل بقضاء مدينة صور، بينما أصيب رابع في غارة على بلدة شيحين.