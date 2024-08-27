شاهد: حريق يلتهم شاحنات محملة بالوقود شمالي العراق

لقي سائق شاحنة مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين بجروح في حريق اندلع الاثنين عند معبر حدودي في كردستان العراق وطال أكثر من 15 شاحنة صهريج كانت محمّلة بالوقود.

ولم تتّضح أسباب الحريق الذي اندلع في ساحة انتظار السيارات عند معبر برويزخان الحدودي بين إيران والإقليم الواقع شمالي العراق والمتمتع بالحكم الذاتي.

السيطرة على الحريق

وقالت الإدارة المستقلة لمنطقة كرميان في بيان إن “فرق الإطفاء سيطرت بشكل كامل على حريق معبر برويزخان”، وذكرت أن شخصًا لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون في الحريق.

وقالت إدارة كرميان إنّ “الحريق اندلع قرابة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) في كراج لشاحنات النفط واستمر نحو ساعتين، وقد سيطر رجال الإطفاء على الحريق”.

وذكرت أنّ الحادث أدّى إلى احتراق 15 شاحنة وقود، ومقتل سائق وإصابة سبعة آخرين، من بينهم رجال إطفاء”.

وذكر المتحدث باسم الإدارة المحلية أن لجنة تحقيق شكّلت لجلاء ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، مشيرًا إلى أنّ شهود عيان أفادوا بأنّ الحريق اندلع بسبب سائق أشعل موقد غاز لتحضير طعامه.

ويشهد العراق باستمرار حرائق، غالبًا ما يكون سببها الرئيسي عدم الالتزام بمعايير السلامة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تقترب أحيانا من 50 درجة مئوية، شهدت البلاد المعتادة على فصول الصيف الحارة حرائق عدة في الأشهر الأخيرة طالت مراكز تسوق ومستودعات ومستشفيات.