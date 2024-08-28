الجزيرة مباشر تحاور رواء رمان أول عربية مسلمة في برلمان ولاية جورجيا (فيديو)

قالت رواء رمان عضو المجلس التشريعي في ولاية جورجيا الأمريكية إنهم لم يعرفوا السبب وراء استبعاد الصوت الفلسطيني من مؤتمر الحزب الديمقراطي، بعد أن تم منعها إضافة لآخرين من إلقاء خطاب عن فلسطين قبل يوم واحد من المؤتمر، بحسب إعلان حملة (غير ملتزم) الأمريكية.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أنهم يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، وأن العديد من الديمقراطيين يؤيدون هذا المطلب.

وأكدت الأمريكية من أصل فلسطيني وأول عربية مسلمة في برلمان الولاية، بأنهم سيستمرون في حراكهم المتضامن مع فلسطين حتى لو فازت كامالا هاريس من أجل تحقيق هدفهم المتمثل بوقف الحرب على القطاع، لافتة إلى أنه يجب على هاريس النظر إلى تأثير الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حال فوز كامالا هاريس هل تتغير سياسية الديمقراطيين تجاه اسرائيل؟

عضو المجلس التشريعي في ولاية جورجيا تجيب#الجزيرة_مباشر ##أمريكا pic.twitter.com/FbvwaBxjK8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2024

واعتبرت رواء أن وضع الرافضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الولايات المتحدة سيكون أسوأ حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة (غير ملتزم) والتي برزت قبل الانتخابات الرئاسية، كانت قد أعلنت استراتيجيتها الأساسية المتمثلة في الضغط على مرشح الحزب الديمقراطي لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر توجيه الناخبين ليختاروا خيار “غير ملتزم” في اقتراعهم الأولي.

وتمثل الحركة أكثر من 700 ألف ناخب صوتوا بـ”غير ملتزم” خلال الحملة التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لدعم فلسطين، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء تصدير شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.