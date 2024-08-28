تفاصيل وحصيلة اليوم الأول لأكبر عملية إسرائيلية في الضفة منذ 22 عاما (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، في عملية هي الأوسع منذ عام 2002.

وأسفرت العملية المفاجئة، حتى منتصف اليوم، عن استشهاد 10 فلسطينيين، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال مدير الاسعاف بالهلال الأحمر، للجزيرة مباشر، إن من بين الشهداء 6 في جنين و4 في مخيم الفارعة، بالإضافة لـ26 إصابة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية “السور الواقي” في عام 2002.

وكان الاقتحام الأبرز هو لمخيم نور الشمس، حيث أمر جيش الاحتلال بإخلاء المخيم خلال 4 ساعات، وهو ما اعتبره مسؤولين فلسطينيين “استنساخ لما يحدث في غزة”.

ونصب الجيش الحواجز حول المخيم، وقام بالتفتيش والتحقيق مع جميع السكان.

وتعمد جيش الاحتلال تدمير البنى التحتية في بعض المدن التي اقتحمها حيث دمرت الجرافات خط المياه الرئيسي المغذي لمخيم نور الشمس، ما تسبب في انقطاع المياه عنه، ورافق ذلك تجريف واسع ودمار كبير في البنية التحتية لمداخله وشوارعه الرئيسية وممتلكات المواطنين على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم.

خلال العملية العسكرية الواسعة.. الاحتلال يدمر خطوط المياه في مخيم #نور_شمس بالضفة الغربية pic.twitter.com/uVMqnbwLNk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

وفي مخيم نور الشمس أيضًا، نجا شاب بأعجوبة من رصاص قناص إسرائيلي، وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو مختبئ خلف إحدى الكتل الأسمنتية، ثم جرى مسرعا هربا من القناص الذي أطلق رصاصه نحو الشاب، إلا أن القناص أخطأ هدفه في آخر لحظة.

نجاة شاب من رصاص قـ.ـناص إسرائيلي بمخيم #نور_شمس في مدينة طولكرم الفلسطينية pic.twitter.com/xarslBSLdY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

ولم يكتف الاحتلال بتدمير البنى التحتية في مخيم نور الشمس فقط، بل توسع في تدمير الشوارع والبنى التحتية في عدة مناطق بمدينة طولكرم.

قوات الاحتلال تدمر الشوارع وعمليات تجريف واسعة للبنى التحتية في #طولكرم بعد اقتحامها للمدينة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YqZSKiiD6W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى الإسراء التخصصي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، في طولكرم، ومنعت الدخول إليهما والخروج منهما، وأعاقت حركة تنقل الطواقم الطبية والإسعاف، وأخضعتهم للتفتيش والتدقيق في الهويات.

ودهمت قوات الاحتلال، نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقت النار داخلها.

“صلبهم على الحائط”.. رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة مباشر: قوات الاحتلال تقتحم النقطة الطبية التابعة لنا في مخيم الفارعة وتحتجز طواقم الإسعاف#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/ePRm7W7S17 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

كما رافق ذلك، عمليات اعتقال واسعة في كل مدن وبلدات الضفة، حيث نصب الاحتلال العديد من الكمائن وراح يحقق مع كل مَن يتمكن من الوصول إليهم، وتضمنت التحقيقات مئات من الفلسطينيين بالضفة.

وفي بلدة بيت ريما، برام الله، والتي هاجمها الاحتلال أيضًا، وثقت مشاهد متداولة، استيلاء جيش الاحتلال على أحد المنازل وتحويله إلى مركز تحقيق ميداني مع الشبان الذين يعتقلهم من البلدة ومحيطها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

مكبلا ومعصوب العينين ..

جيش الاحتلال يستولي على منزل ويحوله لمركز تحقيق ميداني مع الشبان الذين يعتقلهم من البلدة#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/rjc24ZKIvt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

وفي جنين فرض جيش الاحتلال حصارا على المؤسسات الطبية، إذ قطع الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض، إضافة إلى فرض حصار وإغلاق مداخل مدينة جنين كافة.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يحاصر 4 مستشفيات مركزية لمنع الإرهابيين من الفرار أو التحصن في #جنين بالضفة الغربية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/F7iSZpq88M — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

واستشهد بالمدينة، 3 فلسطنيين كانوا داخل مركبة استهدفتها مسيرة للاحتلال بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين، دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

ويفرض الاحتلال حصارا مشددا على مداخل مستشفى جنين الحكومي، ويعيق حركة الطواقم الطبية، وكوادر الهلال الأحمر، وسيارات الإسعاف، ويواجه المرضى وعائلاتهم ساعات من التوتر والقلق جراء التهديد باقتحام المستشفى، كما أن كميات المياه والوقود المتوفرة فيه لا تكفي في حال استمر الاقتحام لأكثر من يوم.

في سياق متصل، اندلعت اشتباكات واسعة بين المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقوات الاحتلال.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، الأربعاء، تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم نور الشمس.

سرايا القدس-كتيبة #طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة بجرافة عسكرية صهيونية في مخيم نور شمس في محور الشارع الرئيسي “المسلخ”#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/C5qRhSPDlN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

ووثقت مشاهد متداولة لحظة سحب جيش الاحتلال لجرافة دمرتها المقاومة في مخيم نور الشمس.

مصادر للجزيرة مباشر: قوات الاحتلال تسحب جرافة أعطبتها المــ ــقـــ ــاومــ ــة بعبوات ناسفة خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بـ #طولكرم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3GWvYotpCb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

وأطلق جيش الاحتلال على العملية العسكرية اسم “المخيمات الصيفية”، وشارك في الهجوم مروحيات قتالية وطائرات مسيرة، ولفت جيش الاحتلال إلى أن العملية العسكرية “ستستمر لعدة أيام”.