لحظة إنقاذ رضيع من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في غزة (فيديو)

تمكن أفراد الدفاع المدني في قطاع غزة من إنقاذ طفل رضيع من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني في غزة في بيانات منفصلة، الثلاثاء، أن 6 أشخاص استشهدوا بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر جراء قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة “زعرب” وسط مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن المنزل كان مكونا من 5 طوابق، وكان يقيم به نحو 60 إلى 70 شخصا من السكان والنازحين.

بدوره، قال أحد أفراد الدفاع المدني للجزيرة مباشر إنهم تمكنوا من إنقاذ طفلين.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة نتيجة قصف قوات الاحتلال المدفعي والجوي للمنازل، منذ فجر الثلاثاء.

واستشهد أكثر من 40 ألف شخص وأصيب أكثر من 93 ألفا منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.