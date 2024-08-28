موقع إسرائيلي: نتنياهو يطلب تعزيز حراسة نجله يائير في الولايات المتحدة

قال موقع إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب أخيرا تعزيز حراسة نجله يائير في الولايات المتحدة، تحسبا لرد فعل إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ونقل موقع “والا”، مساء الثلاثاء، عن مصادر مقربة من نتنياهو أن مدير مكتب الأخير يوسي شيلي “طلب أخيرا من اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) فحص مدى كثافة الحراسة حول يائير”.

ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي الأمريكية منذ إبريل/نيسان 2023، ويتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حراسته.

وحسب الموقع، تبلغ تكلفة حراسته 2.5 مليون شيكل، أي نحو 680 ألف دولار سنويا.

وكانت وحدة “ماغن”، التي تتبع مكتب رئيس الوزراء، مسؤولة عن حماية أفراد عائلته. لكن الأمر تغيّر بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها تل أبيب ضد خطة نتنياهو بشأن القضاء عام 2023.

وطلبت عائلة نتنياهو نقل المسؤولية عن أمنها إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الشاباك، وهي المسؤولة عن أمن الشخصيات الرسمية المهمة في إسرائيل.

وبالفعل، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة نتنياهو على نقل مسؤولية تأمين العائلة إلى الجهاز.