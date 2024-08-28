سياسة|قطاع غزة

“والله روحت أجبله إندومي”.. أم فلسطينية تفجع باستشهاد طفليها وتحاول إنعاشهما (فيديو)

أم فلسطينية مفجوعة باستشهاد ابنيها في قصف إسرائيلي على دير البلح
أم فلسطينية مفجوعة باستشهاد ابنيها في قصف إسرائيلي على دير البلح (الأناضول)
28/8/2024-|آخر تحديث: 29/8/202412:15 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثق مقطع “فيديو” مشهدًا مؤلمًا لأم فلسطينية مفجوعة باستشهاد طفليها في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات التي شاركها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، رفض الأم الاستسلام لاستشهاد ابنيها.

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وأجرت الأم لهما إنعاشًا يدويًا للتأكد من وفاتهما قائلة “والله لسه صاحي بحس فيه”، وأضافت باكية وهي تحتضن ابنها الأصغر “قوم يمّا، والله روحت أجبله أندومي كان بده -يريد- ياكل”.

وحسب المشاهد المتداولة، لم يتعد عمر ابنها الأصغر 6 أعوام، فيما لم يتعد الابن الأكبر 13 عامًا.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، محيط مدرسة “المنفلوطي” التي تؤوي نازحين شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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