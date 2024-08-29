إسقاط مسيّرة تركية فوق كركوك بشمال العراق (فيديو)

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، إسقاط “طائرة مسيّرة تركية” في مدينة كركوك بشمال البلاد، في حين تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية.

وقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك العميد عبد السلام رمضان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مكان سقوط الطائرة، “تم إسقاط طائرة تركية مسيّرة اخترقت الأجواء العراقية”.

وأوضح أن الطائرة جاءت “من اتجاه السليمانية”، ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، إلى الشمال.

وتقع كركوك، المحافظة الغنية بالنفط في نطاق سيطرة السلطة الفدرالية في بغداد. لكنها متاخمة مباشرة لمناطق كردستان.

ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان الذي استضاف كذلك عشرات القواعد العسكرية التركية مدة 25 عامًا.

وقال مصدران بالشرطة العراقية إن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيّرة اليوم الخميس في مدينة كركوك بشمال البلاد؛ مما أسفر عن اشتعال حريق بالقرب من بعض المنازل لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات، وقد تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

ووفقا لشهود عيان فإن الطائرة المسيّرة سقطت قرب مجمع الأسواق الرئيسي المحاذي لشارع المطار باتجاه طريق بغداد.

وأضافوا أن سقوط الطائرة حدث بعد دوي انفجار لم يُعرف مصدره هز سماء المنطقة هناك.

سقوط الطائرة مسيرة في كركوك pic.twitter.com/HCWjCX7HY3 — Hussam (@Husam13318285) August 29, 2024

احترقت كلّيًّا

وبحسب مقطع مصور متداول فإن النيران اشتعلت بالطائرة في السماء لتحترق بشكل كامل قبل وصولها إلى الأرض.

ونقلت وسائل إعلام عن قائد عمليات كركوك اللواء صالح حرز أن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت الطائرة لعدم وجود أمر بطيرانها في سماء البلاد.

يذكر أن تركيا بدأت عملية أمنية في إبريل/نيسان 2022 لضمان أمن حدودها مع شمال العراق، حيث تتهم حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية.

ويخوض الحزب نزاعا مسلحا مع السلطات التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة “إرهابية”.