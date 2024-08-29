استشهاد “أبو شجاع” قائد كتيبة طولكرم و4 من مرافقيه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد اليوم الخميس قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب “أبو شجاع”، و4 مقاومين آخرين في مخيم نور شمس شمالي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن جنديا إسرائيليا من وحدة “اليمام” الخاصة أصيب بتبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر إسرائيلية أنه في الساعة 4 فجرًا، حاصر جيش الاحتلال عددًا من المقاومين بينهم محمد جابر”أبو شجاع” داخل مبنى بمخيم طولكرم، واندلعت اشتباكات أطلق خلالها الاحتلال صاروخ “أنيرجا” على المبنى.

وأضافت أنه في نهاية الاشتباكات، استشهد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس “أبو شجاع” و4 آخرين كانوا برفقته، واعتقل جيش الاحتلال مطاردًا من المبنى، وأصيب جندي خلال الاشتباكات.

استشهاد قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال. على هذا البطل الشهيد تنمر بعض القذرة ،، وبين هؤلاء وبين قدميه المقاتلة، مليون مقام ومقام. رحمة الله شهيدنا وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/mflEclVNap — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 29, 2024

الشهيد الحي

يشار إلى أن “أبو شجاع” المطلوب الأول في الضفة الغربية لجيش الاحتلال، هو قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمسؤول عن سلسلة طويلة من العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وقد نجا من عدة محاولات سابقة لاغتياله.

يذكر أنه في إبريل/نيسان الماضي أعلن استشهاد “أبو شجاع” في اجتياح إسرائيلي واسع لمخيم نور شمس، وبعد ذلك بأيام ظهر خلال تشييع جثامين بعض شهداء المخيم.