استطلاع رأي يكشف لمن سيصوت مسلمو أمريكا في الانتخابات المقبلة

أجرى مركز العلاقات الأمريكية الإسلامية” كير”، استطلاعًا لآراء العرب والمسلمين الأمريكيين تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وذكر المركز في تقرير، الخميس، أن الناخبين المسلمين في أمريكا، الذين يُقدر عددهم بنحو 2.5 مليون ناخب في وضع يسمح لهم بالاضطلاع بدور حاسم في تشكيل المشهد السياسي، لحضورهم الكبير في الولايات المتأرجحة الرئيسة.

وتم الاستطلاع خلال المدة من 25 إلى 27 أغسطس/آب الجاري، ونشرت نتائجه في 29 من الشهر نفسه.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

(1) حصلت المرشحة المستقلة جيل شتاين، على أغلبية أصوات من شملهم الاستطلاع من العرب والمسلمين بنسبة 29.1%.

(2) حصلت المرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، على 29% من الأصوات.

(3) حصل الرئيس السابق والمرشح الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب على 11.2% فقط.

(4) حصل المرشح المستقل كورنيل ويست على 4.2% من الأصوات.

وكشف نتائج الاستطلاع أن 16.5% من الناخبين المسلمين غير حاسمين في قرارهم بخصوص المرشح الذي سيدعمونه في الانتخابات المقبلة. بينما ذكر 8.8% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لن يصوتوا على الأرجح في الانتخابات المقبلة.

وشمل الاستطلاع 1326 رجلًا بنسبة (60.6%) و809 نساء (37%)، و50 فردًا (2.2%) فضلوا عدم ذكر جنسهم من جميع أنحاء البلاد.

مسلمو أمريكا بين الأحزاب والمستقلين

وفي إجابة عن سؤال: ما الحزب السياسي الذي تصوّت له في المقام الأول؟

أفاد 69.1% (1743) من المستطلعين أنهم صوتوا للحزب الديمقراطي، بينما صوت 4.9% (125) للحزب الجمهوري و19.2% (485) صوّتوا كـ”آخر”.

وفي إجابة عن سؤال ما الحزب السياسي الذي تخطط لدعمه في انتخابات ولايتك في نوفمبر/تشرين الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؟

أفاد 25.7% (639) من المستجيبين المسلمين أنهم يخططون للتصويت للحزب الديمقراطي، و6.4% (159) للحزب الجمهوري، وأغلبية كبيرة من 59.7% (1483) يخططون للتصويت كـ”آخر” في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأجاب 8.1% (203) “أفضل عدم الإفصاح”.

ويُشير هذا التوزيع إلى ميل ملحوظ نحو المرشحين المستقلين (59.7%)، مما يعكس عدم الرضا عن الأحزاب الرئيسة.

ويعدّ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” أكبر منظمة أمريكية للحريات المدنية الإسلامية، ويمتلك مجموعة مكاتب إقليمية موزعة في أرجاء البلاد.