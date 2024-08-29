الرسائل الأخيرة لـ”أبو شجاع” قبل استشهاده

تداول ناشطون على مواقع التواصل، اليوم الخميس، الرسائل الأخيرة التي كتبها الشهيد محمد جابر الشهير بـ”أبو شجاع” قائد كتيبة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وكان آخر ما كتبه أبو شجاع (25 عامًا) قبل استشهاده فجر اليوم، عن شعوره بالتقصير تجاه القضية الفلسطينية.

وكتب “سأبقى أشعر بالتقصير مدى الحياة، لا يمكنني طرد شعور سيء ينتابني كلما رأيت تضحيات الآخرين وما أصابهم، أرى اعتقالي ومطاردتي وخسارتي لمنزلي وبعدي عن أهلي وفقد أخي محمود وعدد من المقربين مني أمور عابرة مقابل طفل فقد أمه، أو أب فقد طفله، أو أسير سيمضي في زنزانته عقود ويحرم منه أبنائه”.

وأضاف في المنشور ذاته “لكن أواسي نفسي أن الله سلمني لغاية، وأنني لم اختر التراجع بل اخترت دومًا الأخذ بالعزيمة ورغم ذلك لا زلت بينكم، وأواسي نفسي بأن واجبنا إن خرجنا من هذه الحرب على قيد الحياة أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون قوة لمن حولنا، وأن نبقى الأوفياء لمن ضحوا وقدموا، هذا عهد في رقابنا، أسأل الله أن يمكننا من الوفاء به”.

"هذا عهد في رقابنا أسأل الله أن يمكننا من الوفاء به".. رواد مواقع التواصل يعيدون تداول الرسالة الأخيرة لقائد كتيبة #طولكرم محمد جابر "#أبو_شجاع" الذي استشهـ.ـد برصاص الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/iVlMJaBfQL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2024

“جرحونا لكنهم لم يكسرونا”

وفي منشور آخر كتب أبو شجاع “الجهاد ليس بالتمني إنما بالعمل، ومن زاد في جهاده وجد عند الله مزيدًا، وأن الجهاد سنام العمل”.

وكان أيضًا من أبرز المنشورات التي أعيد تداولها “لا أملك منزلًا، لا أملك سيارة، لكني أملك موقفًا وعليه أموت”.

وتحدث أبو شجاع عن ربما حلم راوده بمعانقة أحد الشهداء، وكتب “هل استيقظت يوماً فوجدت الشهداء يحتضنونك؟ ذلك إحساس أعظم من كل هذا العالم”، مضيفًا “نعم لقد جرحونا لكنهم لم يكسرونا”.

لن ينكسر المخيم

كما تداول ناشطون مقاطع “فيديو” لأبي شجاع وهو يؤكد صموده، ويدعو للقتال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أحد هذه المقاطع، والمتداول بكثافة، قال “راح نستمر لا يهمنا تهديد ولا اغتيال، سنظل مستمرين حتى تحرير الأرض، الاغتيال يقدم لنا هدية، ما بعد اغتيال أبو شجاع سيشد الصراع، كل يوم نفقد قادة وهذا يزيدنا إصرار وعزيمة، لن ينكسر المخيم”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، صباح الخميس، اغتيال “أبو شجاع”، مع 4 مسلحين آخرين، واعتقال خامس باقتحامه لمخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وكان أبو شجاع قد تعرض لمحاولات عدة لاغتياله، إحداها كانت في إبريل/نيسان الماضي حيث أُعلن آنذاك عن استشهاده مع 14 فلسطينيًا آخرين بعملية عسكرية إسرائيلية امتدت لأكثر من 50 ساعة في طولكرم ومخيم نور شمس، ليظهر بعد أيام قليلة خلال تشييع شهداء في المخيم.