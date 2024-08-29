“ثقب في الرقبة”.. سيف أبو ستة طفل غزي يصارع مرضا نادرا وسط الحرب (فيديو)

بجسدٍ نحيل وثقبٍ في منتصف رقبته، يصارع الطفل سيف الدين أبو ستة (5 أعوام)، مرض التراكوستومي (ثقب القصبة الهوائية)، الذي سبب له صعوبة في التنفس ووجود مشاكل خطيرة في قلبه وشرايينه؛ مما يجعل حياته مهددة بالخطر.

تحاول والدته تهاني أبو ستة جاهدة تأمين الرعاية اللازمة واحتياجاته الصحية بأبسط الطرق داخل خيمتهم البسيطة في مدينة خان يونس، في ظل خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة جراء الحرب الإسرائيلية المستعرة.

وأوضحت تهاني مرض نجلها سيف الدين قائلة “اكتشفوا أن عنده مشكلة في القلب، وبعد هيك وضعه صار صعب، لقوا الشرايين عنده متلخبطة، حولوه على إسرائيل، قعدنا هناك 5 شهور، في المدة هاي صار عنده مشاكل ومضاعفات كثيرة، من ضمنها مرض التراكوستومي (ثقب القصبة الهوائية)، وصار عنده جلطة، وضربت المياه على الرئتين، والكلى ضربت عنده كمان”.

“حياته صارت في الخيمة بس”

وأكدت الوالدة أن النزوح الإجباري في ظل الحرب، خطر على صحة ابنها سيف “لو طلعت برة فيه بيصير معه التهابات في الصدر، يعني مرة رحت فيه على مستشفى الأقصى، مراجعة لوضعه، رجعت وبعدين رحت نمت فيه 5 أيام هناك، بس عشان البكتيريا والغبرة دخلت من الفتحة تبعته وتعب بعديها، فحياته صارت في الخيمة بس والممر اللي قدامها”.

وأضافت الأم المكلومة “أنا بعطيه مسكنات وبتعامل معاه في الخيمة حاليا وبعالجه فيزيائيًّا، كان عايش على الحليب، أجيب له الحليب أذوقه له، وأحاول أدبر له أكل يكون طري لأن حياتنا في الحرب كلها بقوليات، عنده صعوبة التنفس بيشكي منها، إذا كح كحة يزرق وجهه، الأكل إذا بياكل وكح بيستفرغه كله”، مشيرة إلى اختناق سيف مرتين بسبب أكله طعامًا غير ليّن.

وتستخدم تهاني جهازًا للشفط يساعد على تخفيف آلام ابنها سيف وتسهيل عملية التنفس لديه، قائلة “هذا جهاز سكشن شفط عن طريقه بيشفطوا له بتطلع منها استفراغات كثير، عشان إذا ظلت بتعمله اختناقات، لازم أنظفها أول بأول، هذا الجهاز بنت حلال أعطتني إياه، وفش زيه في القطاع دورت، يعني حتى لما يخرب بصعوبة لما أزبطه، هذا الجهاز معي من 4 سنين”.