شاهد: عائلة ترفع الراية البيضاء للخروج من مخيم نور شمس والاحتلال يجبرها على العودة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر خروج عائلات فلسطينية من مخيم نور شمس شمالي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

ويظهر مقطع مصور أسرة مكونة من رجل وامرأة وطفلين، يسيرون وسط ركام شوارع المخيم الذي جرفته آليات الاحتلال، ويرفع الرجل راية بيضاء، في حين يرفع الأطفال والمرأة أيديهم عاليا، وبالقرب منهم إحدى جرافات الاحتلال.

وفجأة تستدير الأسرة عائدة أدراجها بعدما طلب جنود الاحتلال منها العودة إلى المخيم.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء عدوانا واسعا في محافظات طولكرم وجنين وطوباس بشمال الضفة، يُعَدّ الأوسع منذ عام 2002، أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة نحو 30 آخرين.

وأطلق جيش الاحتلال على العملية العسكرية اسم “المخيمات الصيفية”، وشاركت في الهجوم مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة، ولفت جيش الاحتلال إلى أن العملية العسكرية “ستستمر عدة أيام”.

واليوم الخميس، وسّعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني، في حين تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق مداخله كافة مع اقتحام المنازل وتفتيشها.

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر

وبالتزامن مع حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال اعتداءاتها بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أسفر عن استشهاد 669 مواطنا، واعتقال نحو 10000 آخرين.