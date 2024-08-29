17 شهيدا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، في حين انسحبت من طوباس.

وأسفر العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين؛ مما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 669.

ووسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني، في حين تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق مداخله كافة مع اقتحام المنازل وتفتيشها.

مخيم #نور_شمس بعد تدمير خط مياه رئيسي على يد قوات الاحتلال pic.twitter.com/MG6kASsCz2 — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) August 28, 2024

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى الرازي في جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب محمد بسام عرابي (32 عاما)، متأثرا بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من المدينة، وأن طواقمها نقلت جثمانه إلى مستشفى الرازي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد عرابي، هو شقيق الشهيدين فؤاد الذي استشهد عام 1987، ورشاد الذي استشهد عام 2003.

استشهاد “أبو شجاع”

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب “أبو شجاع”، و4 مقاومين آخرين في مخيم نور شمس شمالي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن جرافات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم، واستهداف جدران المنازل والمحال التجارية وتجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم.

وفي طوباس، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة، وخلّف أربعة شهداء، وعددا من المعتقلين، ودمارا في المنازل والبنية التحتية.

حرق الجيش الإسرائيلي مسجداً، وهذه المرة ليست في غزة بل في مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. إسرائيل تخوض حربًا ضد كل أشكال الدين الإسلامي وفي كل مكان في فلسطين. بماذا سوف تكذب إسرائيل الأن ؟ ، في الضفة لا أنفاق ولا صواريخ ولا بنية عسكرية ! pic.twitter.com/zPxokO73Jg — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 29, 2024

وينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس الأربعاء، عملية عسكرية واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، في أشدّ هجوم هناك منذ عام 2002.

وأطلق جيش الاحتلال على العملية العسكرية اسم “المخيمات الصيفية”، وشاركت في الهجوم مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة، ولفت جيش الاحتلال إلى أن العملية العسكرية “ستستمر عدة أيام”.