أمريكا تعزز وجودها العسكري وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، اليوم السبت، إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تشمل طائرات مقاتلة ومدمرات حربية، وسط تصاعد التوترات بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف احتمال التصعيد الإقليمي من قبل إيران أو شركائها ووكلائها.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد أن الولايات المتحدة ستحمي قواتها ومصالحها بالمنطقة، بما في ذلك التزامها الراسخ بالدفاع عن إسرائيل.

وأضافت أنه تحقيقا لهذه الغاية، أوعز أوستن بإجراء تعديلات على وضع القوات الأمريكية بالمنطقة بهدف تعزيز حمايتها، وزيادة الدعم الدفاعي لإسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات شملت إرسال سرب مقاتلات إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز القدرة على الدفاع الجوي.

كما شملت التعديلات، وفق البيان، إرسال مزيد من المدمرات والسفن القادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى منطقتي القيادة الأوروبية والقيادة المركزية الأمريكية.

NEWS: U.S. Will Send More Defensive Military Capabilities to Middle East https://t.co/eT6R1aKNIu

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 2, 2024