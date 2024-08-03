استشهاد شخص وإصابة آخرين باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد شخص، اليوم السبت، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في منطقة بين قريتي وادي جيلو والبازورية، بمدينة صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية: “وقوع إصابات في غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان”.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان بيان أعلن أن “العدوان الإسرائيلي على مركبة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو هذا الصباح أدى في حصيلة نهائية إلى استشهاد شاب وجرح اثنين آخرين”.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلي “مقتل عنصر من حزب الله في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان”.

#شاهد | السيارة التي استهدفتها طائرة إسرائيلية على الطريق بين وادي جيلو والبازورية على جنوبي لبنان pic.twitter.com/5dNba93b7R — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024

واستأنف حزب الله اللبناني، أمس الجمعة، إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة منهيا فترة توقف لتبادل إطلاق النار على الحدود بعدما قتلت إسرائيل قائد العمليات العسكرية بالحزب فؤاد شكر في بيروت.

وقال حزب الله إنه أطلق صاروخ سطح جو على مقاتلة للاحتلال الإسرائيلي حلقت في المجال الجوي اللبناني خلال الليل وأجبرها على التراجع.

وأضاف أن قواته نفذت أيضا هجومين بالمدفعية وضربتين بالصواريخ على مواقع عسكرية في شمال الأراضي المحتلة.

اعتراض هدف جوي

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه تمكن من اعتراض هدف جوي قادم من لبنان صوب هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن ضربات جوية إسرائيلية ونيران مدفعية ضربت عدة قرى في جنوب البلاد أمس الجمعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا إنه استهدف اثنين من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.