“بصواريخنا المباركة”.. كتائب شهداء الأقصى تستهدف مقر قيادة جيش الاحتلال في نتساريم (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، أنها استهدفت مقر وتموضعات قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقصف مدفعي وصاروخي ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من استهداف مقر وتموضعات قيادة العدو في محور “نتساريم” ضمن عملية استحكام مدفعي وصاروخي”.

وفي مقطع مصور بثته الكتائب قال أحد مقاتليها وهو يجلس فوق عشرات الصواريخ “في اليوم الـ300 من معركة طوفان الأقصى ما زال مقاتلونا في ركن الإمداد يمدون مقاتلينا في الميدان بصواريخنا المباركة”.

وأضاف “ما زالت ضربات ثوارنا ومقاتلينا مستمرة وستكون لنا صولات وجولات، وإنها لثورة حتى النصر”.

وتظهر في المقطع المصور عمليات الرصد والمتابعة لتموضعات غرف القيادة والسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم، وإطلاق قذائف المدفعية والصواريخ عليها، كما تظهر أماكن سقوطها على الأهداف.