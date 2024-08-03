جثث متفحمة.. استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف مركبتهم بطائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي طولكرم (فيديو)

استشهد، صباح اليوم السبت، 5 شبان، جراء قصف طائرة احتلال مسيّرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بوصول 5 شهداء متفحمين، تم التعرف على أحدهم وهو الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم.

وكانت طائرة الاحتلال المسيّرة قد قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها 5 شبان؛ مما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة على من فيها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت صباح اليوم سيارة في منطقة طولكرم، ونفذت الغارة الجوية “عقب معلومات استخبارية تفيد بأن الخلية التي كانت تستقلها تستعد لارتكاب اعتداء إرهابي”، حسب قولها.

ونقلت الهيئة عن مدير مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم الدكتور أمين خضر، استشهاد 5 أشخاص بينهم الشيخ هيثم بليدي أحد قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في المدينة جراء الاستهداف الإسرائيلي للسيارة.

#عاجل| مدير مستشفى ثابت بطولكرم: "ارتقاء 5 شهداء، شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وصلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم." pic.twitter.com/KrJnnxULp5 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 3, 2024

جثث متفحمة

وقال مراسل الجزيرة إن السيارة المستهدفة دمرت تماما واشتعلت فيها النيران وتفحمت جثث من كانوا داخلها.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد القصف موقع الحدث، وحاصرت المكان ومنعت المواطنين من الوصول إلى المركبة، إلا أن طواقم الإسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى.

ونعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في محافظة طولكرم الشهداء، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء، ونددت بجريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية.