حزب الله يعلن قصف 5 مواقع عسكرية شمالي إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال في شمال إسرائيل، حيث استهدف عددًا من المواقع العسكرية ونقاط التجسس، بحسب عدة بيانات.

وقال الحزب إنه أطلق صاروخ سطح جو على مقاتلة إسرائيلية حلقت في المجال الجوي اللبناني خلال الليل وأجبرتها على التراجع، مضيفًا أن قواته نفذت أيضًا هجومين بالمدفعية وضربتين بالصواريخ على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله، أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة”، استهدف عناصره “التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة”.

كما أعلن قصف موقع المرج الإسرائيلي ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية، وموقع “بياض بليدا” الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، وموقع “السمّاقة” في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما أعلن قصف انتشارًا لجنود الاحتلال في موضع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية.

إسرائيل تقصف جنوب لبنان

على الجانب المقابل، شن الطيران الإسرائيلي مساء الجمعة غارة على أطراف بلدة “رامية” لجهة بلدة “بيت ليف” في جنوب لبنان، كما استهدف بالمدفعية أطراف بلدة “القوزح” ومزرعة “بسطرة” في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر الجمعة أطراف بلدة “طيرحرفا” في جنوب لبنان، وأغارت مسيرة بعد ظهر اليوم على بلدة “الضهيرة” الحدودية في جنوب لبنان مستهدفة إياها بثلاثة صواريخ. كما أغارت مسيرات على بلدة “رب ثلاثين” الجنوبية بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تمكن من اعتراض هدف جوي قادم من لبنان صوب هضبة الجولان المحتلة.

تهديد حسن نصر الله

وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس الخميس إسرائيل بأن عليها انتظار “الردّ الآتي حتماً” بعد اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.

وأثار مقتل هنية وشكر مخاوف من اتساع نطاق المواجهة مع إسرائيل في المنطقة.