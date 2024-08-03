حزب الله ينشر فيديو بعنوان: 300 يوم.. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان (شاهد)

نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطعا مصورا، اليوم السبت، بعنوان “300 يوم.. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان”.

وتضمَّن المقطع الذي بثه الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام” مشاهد لما قال إنها أبرز المواجهات والاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية تبادل القصف في الثامن من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

واختُتم الفيديو بجملة “300 يوم.. دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان”.

“رد حقيقي”

والخميس الماضي، توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله برد حقيقي وليس شكليا على اغتيال القائد العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر، موضحا أن المواجهة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة إذ لم تعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة خلال مراسم تشييع شكر الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء، عشية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران “ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني ولتبنينا القضية الفلسطينية، ونقبل هذا الثمن”.

وأضاف “المواجهة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، إذ لم تعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة، ساحاتها قطاع غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران”.

ورأى أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت من قِبل إسرائيل عدوان وليس رد فعل.

استهداف مبان يستخدمها جنود الاحتلال على الحدود الشمالية

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله في بيان عبر منصة “تلغرام” استهداف مقاتليه مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة أفيفيم (شمال) ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن ذلك “جاء ردا على اعتداءات العدو على القرى (اللبنانية) الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا”.

وفي بيان آخر، ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا بشكل متزامن أيضا موقع حدب يارون شمالي إسرائيل بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بالجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.