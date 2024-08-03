رويترز تعيد نشر مقابلة مع إسماعيل هنية منذ عام 1994

نشرت وكالة رويترز، الجمعة، تصريحات من مقابلة قديمة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تعود لعام 1994.

وفي مقابلته التي تعود إلى نحو 30 عاما، قال هنية الذي دُفن في قطر الجمعة بعد اغتياله في إيران، إن مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين علمهم أن “الوطن المحتل لا يمكن استرداده إلا بسواعد رجاله الشرفاء”.

ونقل هنية عن الشيخ ياسين قوله إنه “لا يجوز لأي مسلم أن يموت في فراشه وفلسطين تحت الاحتلال”.

وقال هنية أيضا في المقابلة إنه تعلم من الشيخ ياسين “حب الإسلام والتضحية في سبيل هذا الإسلام وعدم الرضوخ للطغاة والمستبدين”.

“دماء أبنائي ليست أغلى”

وأصبح هنية الوجه الدبلوماسي الصارم للحركة الفلسطينية أمام العالم مع اندلاع الحرب في غزة التي استشهد فيها ثلاثة من أبنائه، حازم وأمير ومحمد، وأربعة من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية في أبريل/ نيسان. كما استشهد ما لا يقل عن ستين فردا آخرين من أقاربه وأبناء عمومته في حرب غزة.

وقال بعد استشهادهم “دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة، فكلهم أبنائي”.

والأربعاء، أعلنت حركة حماس وإيران اغتيال هنية في إستهداف إسرائيلي لمقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.