شركات طيران عدة تلغي رحلاتها إلى إسرائيل والسفارة الأمريكية بلبنان تنصح رعاياها بـ”المغادرة فورا”

أعلنت شركة طيران أوروبا الإسبانية، مساء السبت، إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، وسط مخاوف من تفجر الوضع الأمني، ليرتفع عدد الشركات التي أقدمت على هذه الخطوة إلى 15.

وطيران أوروبا (Air Europa) ثالث أكبر شركة طيران في إسبانيا بعد كل من الخطوط الجوية الإيبيرية وخطوط فيولينغ.

والشركة هي رقم 15 التي تعلن إيقاف جميع رحلاتها إلى إسرائيل منذ الاثنين الماضي، وثاني شركة إسبانية تقدم على هذه الخطوة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إكسبريس أعلنت إلغاء رحلتها التي كانت مقررة اليوم من مطار مدريد إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.

وأضافت الصحيفة “فيما يتعلق بباقي رحلات الشركة سيتم تحديث جدول الرحلات في أقرب وقت، وسيتم إصدار بيان آخر”.

ونشرت يسرائيل هيوم مقطعا مصورا يُظهر مطار بن غوريون وقد بدا خاليا من المسافرين.

ومن بين الشركات التي أعلنت إلغاء رحلاتها من تل أبيب وإليها وسط تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل: لوفتهانزا الألمانية (حتى 9 أغسطس/آب الجاري) ودلتا إيرلاينز الأمريكية (حتى 6 أغسطس)، ويونايتد إيرلاينز الأمريكية (حتى إشعار آخر).

إضافة إلى بريتيش إيرويز البريطانية (حتى إشعار آخر)، وطيران الهند (حتى 8 أغسطس)، والخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

بجانب “ويز إير” الهنغارية العملاقة المنخفضة التكلفة، التي سيؤثر قرارها -حسب تقديرات- على نحو 15 ألف إسرائيلي في الأيام المقبلة.

والخميس، أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب تحسبا لردود من حماس وحزب الله وإيران على عمليات اغتيال طالت القيادي العسكري الأبرز في حزب الله فؤاد شكر، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

السفارة الأمريكية في لبنان تدعو مواطنيها إلى المغادرة

حثت السفارة الأمريكية في لبنان مواطنيها إلى “حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم” لمغادرة البلاد، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل مع تصاعد التوتر الإقليمي.

وقالت السفارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني “نحض الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى لو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأول بالنسبة لهم”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات فإن “خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة”.