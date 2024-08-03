عبد السلام هنية: الاحتلال إلى زوال وسيرة والدي هي التي ستبقى (فيديو)

قال عبد السلام هنية النجل الأكبر للشهيد إسماعيل هنية إن المشاركة المهيبة في جنازة والده، جعلتهم يشعرون بالتقدير والتكريم من الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف خلال مشاركته، مساء الجمعة، مع الجزيرة مباشر، أن “الطوفان البشري الذي شارك في صلاة الجنازة وتشييع جثمان القائد الشهيد إسماعيل هنية أدخل الفرح والسرور على قلوب العائلة”.

وتابع: “اغتيال هنية سيكون حياة للملايين من أبناء هذه الأمة، والاحتلال إلى زوال، وسيرة هنية هي التي ستبقى رمزا للنضال والمقاومة”.

وأكد عبد السلام أن استشهاد والده يؤكد مقولته الدائمة إن “دماءنا ليست أغلى من دماء أهلنا” في غزة.

ولفت إلى أنهم “وطنوا أنفسهم على تلقي خبر استشهاد المجاهد إسماعيل هنية لأن نهاية مسيرة القادة إما النصر وإما الشهادة”.

وأثنى عبد السلام على المشاركة الرسمية لقادة دولة قطر وكذا المشاركة الفصائلية والشعبية في جنازة الشهيد هنية.

تشييع جثمان هنية

وبوقت سابق الجمعة، شهد مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان هنية وحارسه الشخصي وسيم أبو شعبان.

وأمّ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خليل الحية، آلاف المصلين في صلاة الجنازة على هنية وحارسه، والتي شهدت حضور الآلاف ومشاركة رسمية واسعة.

وحدة الشعب الفلسطيني

في السياق شدد عبد السلام هنية على أن وحدة الشعب الفلسطيني في المقاومة سيتبعه وحدة في السياسة.

وأكد أن استشهاد والده يتوج “مسيرة نضالية كبيرة في العمل الوطني والمقاوم” لافتا إلى طموح هنية للشهادة دوما.

وكشف عبد السلام عن وصية والده لهم بأن يكملوا مسيرته في الجهاد والكفاح من أجل تحرر فلسطين.