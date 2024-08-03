عن روح الشهيد هنية.. القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وآليات عسكرية وتقصف موقع صوفا العسكري (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، استهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة عبر منصة تلغرام، قالت الكتائب إن مقاتليها “تمكنوا من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية قرب المقبرة الشرقية شرقي مدينة رفح”.

كما استهدف مقاتلو القسام “ناقلتي جند من نوع نمر وجرافتين عسكريتين من نوع D9 ودبابة ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح”، حسب البيان ذاته.

ورصد مقاتلو القسام عقب الاستهدافات هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء الجنود، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت القسام عبر فيديو بثته على تلغرام بعنوان (طوفان الأقصى/ عن روح الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية – أبو العبد) استهداف “قوات العدو في موقع صوفا العسكري شرق رفح جنوبي القطاع بدفعتين صاروخيتين من طراز رجوم عيار 114 ملم”، حسب بيان آخر.

وقالت القسام “يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات العدو وآلياته التي تحاول التقدم صوب منطقة زلاطة شرقي رفح”.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع بسالة وشجاعة مقاتلي القسام في التصدي لقوات لاحتلال.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.