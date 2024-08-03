نفاد مستلزمات العمليات الجراحية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر نفاد المستلزمات المخصصة للعمليات الجراحية داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان قسم العمليات قد أعلن أمس أنه سيجري العمليات الجراحية بدون أقمشة طبية وملابس خاصة للأطباء.

الطبيب سامي عبد الواحد وصف الوضع المأساوي بالقسم قائلا “منذ اقتحام الاحتلال الصهيوني مجمع ناصر الطبي، قام بمصادرة كافة المستلزمات الطبية الموجودة داخل المستشفى، ونحن منذ شهرين نعاني من نقص جميع المستلزمات الطبية خاصة الأقسام الحرجة داخل قسم العمليات”.

وأضاف ” يوجد بالقسم 6 غرف عمليات لا يوجد بها أيا من المستهلكات، لا يوجد شراشف، وأصبحت حياة المرضى في خطر حيث لا يوجد بديل للأقمشة الجراحية داخل أقسام العمليات ولم نعد نستطيع التعامل مع الحالات الطارئة”.

كارثة صحية وبيئية

وأشار الطبيب إلى توقف فرز النفايات الطبية قائلا “لا نمارس فرز النفايات الطبية داخل أقسام العمليات وهذا سيسبب كوارث بيئية وصحية للمرضى”.

وأضاف “مجمع ناصر الطبي يقدم الخدمة الطبية لنحو مليوني شخص، في ظل عدم وجود مستلزمات طبية والصيدلية المركزية تفتقر لأبسط المستهلكات الطبية، وهذا معناه فقدان حياة المريض. الخيوط الجراحية تكفي فقط لـ3 أيام فقط حيث نقوم بإجراء حوالي 100 عملية جراحية يوميا”.

وذكر الطبيب أن المجمع “تعرض لكوارث صحية وإنسانية خلال الأسبوع الماضي عند إجراء 88 عملية جراحية في يوم واحد دون مستلزمات ما يسبب التهابات جراحية بعد العمليات، وهذا خطر على حياة المرضى”.

وأشارالطبيب إلى أن مجمع ناصر الطبي هو المركز الجراحي والصحي الوحيد الموجود في جنوب قطاع غزة بعد خروج باقي المستشفيات من الخدمة بسبب اقتحامها وقصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

يذكر أن الاحتلال أخرج نحو 35 مستشفى و66 مركزا صحيا من الخدمة، في حين بلغ عدد المؤسسات الصحية التي تم استهدافها أكثر من 160، كما تم استهداف 131 سيارة إسعاف.

وأعلنت وزارة لصحة في قطاع غزة أن الاستهداف الممنهج والقتل المباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي طال أكثر من 500 كادر صحي واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.