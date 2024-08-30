ارتفاع أعداد الشهداء وحرق منازل ومساجد.. حصيلة اليوم الثاني للعملية الإسرائيلية في الضفة (فيديو)

تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وخاصة محافظتي جنين وطولكرم، لليوم الثاني على التوالي في عملية هي الأكبر منذ عام 2002.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، حتى مساء الخميس، عن استشهاد 17 فلسطينيًا بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، بالإضافة لعشرات المعتقلين.

وامتدت العملية العسكرية في مخيم الفارعة بطوباس إلى 30 ساعة متواصلة، ونتج عنها دمار واسع في الطرقات والبنية التحتية ومنازل السكان وممتلكاتهم وشبكات المياه، كما داهم الاحتلال 90% من المنازل و”عاث فيها فسادًا وخرابًا”، وفقًا لمسؤولين بالمخيم.

وأظهرت المشاهد والصور الدمار الواسع الذي لحق بالمخيم، والمنازل التي أحرقها الجيش قبل انسحابه من طوباس.

وبيّنت مشاهد متداولة اندلاع النيران في مسجد أبو بكر الصديق بالمخيم بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

عقب استهدافه من قبل الاحتلال.. اشتعال النيران في مسجد أبو بكر الصديق بمخيم الفارعة بـ #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/M8cdsY1eMc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2024

ووسّع جيش الاحتلال عملياته في طولكرم ومخيمها، ودفع بمزيد من الآليات والجرافات الثقيلة، وداهم عشرات المنازل فيه وأخضع عددًا كبيرًا من المواطنين للتحقيق الميداني.

وبالتزامن مع اقتحام طولكرم، واصلت قوات الاحتلال حصارها على مخيم نور شمس شمالي المدينة، وسط استدعاء المزيد من الآليات وجنود الاحتلال إليه، ومواصلة أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم وحرق بعضها.

احتلال للبيوت وإجبار على الخروج.. الاحتلال ينكّل بأهالي مخيم #نور_شمس في طولكرم pic.twitter.com/8G3zS6O0JI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2024

وأعلن الاحتلال، بعد محاولات سابقة فاشلة، اغتيال قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، محمد جابر المقلب بـ”أبو شجاع”، رفقة 4 مسلحين آخرين، في مخيم نور الشمس.

الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 مسلحين فلسطينيين داخل مسجد بمخيم نور شمس بينهم قائد كتيبة #طولكرم محمد جابر الملقب "#أبو_شجاع"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ryVNWFwCju — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2024

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر خروج عائلات فلسطينية من مخيم نور شمس رافعين الراية البيضاء وسط ركام الشوارع، وفجأة استدارت العائلة وعادت أدراجها بعدما رفض جنود الاحتلال مرورهم.

وفي جنين، عزز جيش الاحتلال من قواته العسكرية في المدينة ومخيمها، وواصل حصار المدينة وإغلاق المداخل جميعها.

وتعاني مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه بسبب تدمير خطوط المياه الرئيسة بمحاذاة مستشفى جنين الحكومي، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن حارات عدة في المخيم بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار على مولدات الكهرباء الرئيسة.

وعمدت قوات الاحتلال، صباح الخميس، إلى التشويش على شبكات الاتصالات والإنترنت في مدينة جنين، ما أدى لانقطاع الاتصالات لساعات.

وأظهرت مشاهد متداولة اقتحام قوات الاحتلال مسجد الأسير في حي الجابريات بجنين.

قوات الاحتلال تقتحم مسجد الأسير في حي الجابريات بـ #جنين في الضفة الغربية وسط عملية عسكرية واسعة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AOrm2wg6Yh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2024

وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي الأوسع منذ 22 عامًا.