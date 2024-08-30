اشتبك حتى آخر لحظة.. لحظة اغتيال الاحتلال للقيادي القسامي وسام خازم (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مشاهد قال إنها لاستهداف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسام خازم في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد عناصر من جيش الاحتلال بينما كانوا يختبئون خلف أحد المباني، قبل أن ينقضوا على سيارة ويمطروها بالرصاص.

كما أظهرت المشاهد أيضًا لحظة اشتباك أحد المقاتلين في السيارة مع القوات الإسرائيلية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال، في وقت سابق الجمعة، إن قواته قتلت قياديًا من “حماس” في مدينة جنين، التي تتعرض لليوم الثالث على التوالي لعمية إسرائيلية موسعة.

وذكر الجيش أن قوات حرس الحدود قتلت وسام خازم رفقة مسلحين آخرين من “حماس” بطائرة مسيّرة أثناء محاولتهم الفرار من سيارة كان الثلاثة يستقلونها.

جيش الاحتلال ينشر فيديو يقول إنه لاستهداف القيادي في حمـ.ـاس “#وسام_خازم” في #جنين pic.twitter.com/iXZ06qEwzu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2024

“حماس” تنعى خازم

وأكدت حركة (حماس) استشهاد المقاتلين الثلاثة، الذين قالت إنهم كانوا ينتمون لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام.

ونعت الحركة المقاتلين، وقالت في بيان إن خازم قُتل صباح اليوم الجمعة مع عرفات العامر وميسرة المشارقة، وذلك “عقب اشتباكهم مع قوات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين”.

وأفاد سكان في قرية الزبابدة، الواقعة على مشارف جنين، بأن سيارة محترقة مليئة بثقوب الرصاص تقف بجوار جدار اصطدم به السائق بعد مطاردة وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية.

هكذا يواجه الجيش الإسرائيلي المقاومين: في هذا المشهد من جنين، التقت مدرعة إسرائيلية بداخلها جنود مع مركبة للمقاومة كان بداخلها ثلاثة مقاومين، الشهيد قائد القسام في جنين وسام خازم، والشهيد عرفات العامر، والشهيد ميسرة مشارقة. نزل المقاومين وأطلقا النار على المدرعة، لكن الجنود لم… pic.twitter.com/q8KqiPB9gc — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 30, 2024

وقال سيف غنام، وهو من سكان الزبابدة، إن واحدًا من الرجلين الآخرين اللذين هربا من السيارة قُتل خارج منزله مباشرة في قصف من طائرة مسيّرة صغيرة حطم النوافذ، بينما قُتل الرجل الثاني على مسافة قصيرة.

واستولت القوات الإسرائيلية على جثامين الشهداء، حسبما قال غنام لوكالة “رويترز”.