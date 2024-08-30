سياسة|لبنان

اشتبك حتى آخر لحظة.. لحظة اغتيال الاحتلال للقيادي القسامي وسام خازم (فيديو)

الاحتلال ينشر مشاهد يقول إنها لاغتيال قيادي من حماس بالضفة
الاحتلال ينشر مشاهد يقول إنها لاغتيال قيادي من "حماس" في الضفة (منصات التواصل)
30/8/2024-|آخر تحديث: 30/8/202411:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مشاهد قال إنها لاستهداف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسام خازم في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد عناصر من جيش الاحتلال بينما كانوا يختبئون خلف أحد المباني، قبل أن ينقضوا على سيارة ويمطروها بالرصاص.

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كما أظهرت المشاهد أيضًا لحظة اشتباك أحد المقاتلين في السيارة مع القوات الإسرائيلية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال، في وقت سابق الجمعة، إن قواته قتلت قياديًا من “حماس” في مدينة جنين، التي تتعرض لليوم الثالث على التوالي لعمية إسرائيلية موسعة.

وذكر الجيش أن قوات حرس الحدود قتلت وسام خازم رفقة مسلحين آخرين من “حماس” بطائرة مسيّرة أثناء محاولتهم الفرار من سيارة كان الثلاثة يستقلونها.

 

“حماس” تنعى خازم

وأكدت حركة (حماس) استشهاد المقاتلين الثلاثة، الذين قالت إنهم كانوا ينتمون لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام.

ونعت الحركة المقاتلين، وقالت في بيان إن خازم قُتل صباح اليوم الجمعة مع عرفات العامر وميسرة المشارقة، وذلك “عقب اشتباكهم مع قوات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين”.

وأفاد سكان في قرية الزبابدة، الواقعة على مشارف جنين، بأن سيارة محترقة مليئة بثقوب الرصاص تقف بجوار جدار اصطدم به السائق بعد مطاردة وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية.

وقال سيف غنام، وهو من سكان الزبابدة، إن واحدًا من الرجلين الآخرين اللذين هربا من السيارة قُتل خارج منزله مباشرة في قصف من طائرة مسيّرة صغيرة حطم النوافذ، بينما قُتل الرجل الثاني على مسافة قصيرة.

واستولت القوات الإسرائيلية على جثامين الشهداء، حسبما قال غنام لوكالة “رويترز”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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