حصيلة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال اليوم الجمعة في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”سرايا القدس – كتيبة جنين” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، و(كتائب شهداء الأقصى- جنين) عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وشملت العمليات استهداف جنود جيش الاحتلال وآلياته، وفق منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ فجر الجمعة، عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

وتتواصل المواجهات بين مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين مع استمرار حملته العسكرية في المدينة ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

كتائب القسام

القسام أعلنت قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين خلال اشتباكات في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

قالت في بيان: “منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في مدينة جنين، واشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة عند مدخل المخيم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح دون ذكر عدد”.

أكدت أن مقاتليها استهدفوا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات شديدة الانفجار في كمين تم إعداده بشكل مسبق في جنين، دون تفاصيل إضافية.

سرايا القدس- كتيبة جنين

استهدفنا بالرصاص قوات المشاة وقناصة العدو والتحصينات العسكرية في شارع نابلس وحققنا إصابات مباشرة.

مقاتلونا فجروا عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية بمحور شارع حيفا وأوقعوا إصابات مؤكدة بصفوف قوات العدو.

مقاتلونا يواصلون التصدي لقوات العدو ويمطرونها بالرصاص في محاور القتال المختلفة بجنين.

فجرنا عبوة ناسفة في جرافة عسكرية من نوع “دي9” وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف طاقم الجرافة.

نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور الدمج وأمطرنا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة.

فجرنا عبوة ناسفة في جرافة عسكرية من نوع “دي9” وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف طاقم الجرافة.

فجرنا عبوات ناسفة معدة مسبقًا في قوة مشاة صهيونية في محور البيادر وأوقعنا إصابات مؤكدة.

كتائب شهداء الأقصى – جنين

أوقعنا مجموعة من قوات الاحتلال بكمين محكم وسقط أفرادها بين قتيل وجريح وأعطبنا آليات في الاشتباكات.

مقاتلونا اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة من النقطة صفر مع قوة مشاة صهيونية في جنين.

نخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو المتوغلة في محور حي الجابريات جنوبي جنين.

نخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو المتوغلة في محاور القتال بجنين ومخيمها.

فجرنا عبوة في قوة صهيونية بالمنطقة الشرقية عبر كمين محكم واشتبكنا معهم وحققنا إصابات مباشرة.

نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو المقتحمة للمنطقة الشرقية وحققنا إصابات مباشرة.

استهدفنا بالأسلحة الرشاشة قوات العدو الصهيوني أثناء اقتحامها لمدينة نابلس من حاجز الـ17 قرب دوار عصيرة.

نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو المقتحمة لمحيط مخيم العين.

نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو في محيط دوار السينما وسط جنين.

نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو في محور الشرقية بمدينة جنين.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي الأوسع منذ 2002، قبل انسحابه من طولكرم، مساء الخميس، ومن مخيم الفارعة في طوباس، فجر اليوم ذاته، مخلفًا دمارًا كبيرًا واعتقال العشرات.

وبوقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء إلى 20.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما تسبب في استشهاد 674 فلسطينيًا بينهم 150 طفلًا، وإصابة أكثر من 5400 واعتقال ما يزيد على 10200.