حصيلة عمليات المقاومة ضد الاحتلال في اليوم الثاني لعدوانه على الضفة الغربية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، عن عمليات عديدة خلال التصدي لقوات الاحتلال التي بدأت الأربعاء عملية عسكرية واسعة في الضفة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى 18 بيانًا منفصلًا تعلن فيها عن اشتباكات أو تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال، سواء في طولكرم وجنين وقلقيلية.

وفيما يلي أبرز العمليات التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، والقسام التابعة لحركة “حماس“، وكتائب المجاهدين التابعة لحركة المجاهدين، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية، وفق بيانات الفصائل:

كتائب شهداء الأقصى:

خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشرقي لمدينة جنين بالأسلحة الرشاشة والمتنوعة.

خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور الشمس في محاور القتال بحارة المنشية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم في محور الصناعية بجنين، حيث تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم.

استهداف قوة مشاة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة في محور الشرقية بجنين، وحقق فيها إصابات مباشرة، وأطلق الاحتلال القنابل الدخانية للتغطية على خسائره.

مواصلة الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال في محور الصناعية وكافة محاور انتشارها، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة في صفوفها.

مواصلة خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس في محاور القتال بحارة المنشية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوفها، وفقًا للبيان.

إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم في حارة الشهداء بمخيم نور شمس، حيث تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم، وفقًا للبيان.

تفجير عبوة شديدة الانفجار بشكل مباشر في قوة إسرائيلية تم استدراجها إلى كمين محكم معد مسبقًا، وإطلاق النار تجاه القوة المستهدفة، مؤكدين وقوع أفراد القوة جميعهم بين قتيل وجريح.

بين قتيل وجريح. مواصلة خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال كافة ، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. استهداف جنود الاحتلال و آلياته في محور المنشية بمخيم نور الشمس بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، محققين إصابات مؤكدة بين صفوف جنود الاحتلال.

في محور المنشية بمخيم نور الشمس بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، محققين إصابات مؤكدة بين صفوف جنود الاحتلال. في قلقيلية خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة المعدة مسبقًا، محققين إصابات مباشرة.

خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم في محور البلاونة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

استهداف جنود الاحتلال وآلياته بالعبوات المتفجرة المعدة مسبقًا في مخيم طولكرم.

بالعبوات المتفجرة المعدة مسبقًا في مخيم طولكرم. خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بطولكرم، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتقدمة في محور الحمامة بجنين، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

تمكن المقاتلين من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار، وأكدوا تحقيق إصابة مباشرة فيها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محور المواجهة بالحي الشرقي في جنين.

خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بطولكرم، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

سرايا القدس:

خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم.

إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور المنشية واستهدافها بعبوة ناسفة ووابل من الرصاص.

تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية لجيش الاحتلال بحي المنشية وحققنا إصابة مباشرة.

استهداف القوات الإسرائيلية في محور الحي الشرقي في جنين بوابل من الرصاص.

إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور المنشية وتفجير عبوة وتحقيق إصابات، ردًا على اغتيال قائد كتيبة طولكرم “أبو شجاع”.

خوض اشتباكات عنيفة في مختلف محاور القتال مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم.

استهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل منزل تحصنوا فيه بمحور المدارس في مخيم نور شمس.

كتائب القسام:

استهداف آلية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في الحي الشرقي من مدينة جنين في الضفة الغربية، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

نعت الكتائب محمد عابد، وقالت إنه استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غربي جنين بالضفة الغربية.

كتائب المجاهدين:

استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال في حارة الشهداء بمخيم نور شمس في طولكرم بالأسلحة الرشاشة.

إلقاء قنابل محلية الصنع تجاه مستوطنة كرمي تسور ببيت أمر شمالي مدينة الخليل.

الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال بالرصاص الحي وتفجير عدد من العبوات الناسفة في شارع حيفا في جنين.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: