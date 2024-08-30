شاهد: شهداء الأقصى تقصف موقعا عسكريا وتجمعا للاحتلال في دير البلح

بثت كتائب “شهداء الأقصى”، مشاهد جديدة من عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الجمعة، مقطع “فيديو” يتضمن عمليتين، إذ عرضت مشاهد قالت إنها لقصف موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي بصاروخ (107).

كما تضمن “الفيديو” إطلاق قذائف الهاون على قوات الاحتلال المتوغلة شرق مكب النفايات شرق دير البلح وسط قطاع غزة.