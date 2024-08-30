صراخ بين نتنياهو وغالانت واتهامات لجيش الاحتلال بالكذب.. أبرز ما ورد في الإعلام الإسرائيلي الجمعة

شهدت الصحافة الإسرائيلية، الجمعة، سلسلة من التطورات والتصريحات الحادة، وعلى رأسها تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت حول الخيارات المحتملة المتعلقة بمحور فيلادلفيا والأسرى في غزة، وردود فعل قاسية من عضو الكنيست عمير ليفي على إعلان الجيش الإسرائيلي القضاء على لواء رفح التابع لـ”حماس”.

إلى جانب ذلك، تواصلت المناورات العسكرية شمال إسرائيل، كما تصاعدت احتجاجات عائلات الأسرى في غزة، واستمرت العمليات العسكرية في جنين.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية، الجمعة:

صراخ بين غالانت ونتنياهو

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة، بتفاصيل الجلسة الخاصة التي شهدها “الكابينيت” الإسرائيلي، حيث تمت المصادقة على قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي في “محور فيلادلفيا”، الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة اتسمت بتوتر شديد وصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ووجّه غالانت تساؤلاته للوزراء في المجلس الوزاري المصغر قائلًا: “هل ستصوّتون، إذا ما كان أمامنا خياران، أحدهما البقاء في محور فيلاديلفيا، والثاني إعادة المختطفين، لصالح البقاء في فيلاديلفيا؟ هل يبدو لكم هذا معقولًا؟ نحن نتحدث عن بشر أحياء”.

اتهامات عضو الكنيست عمير ليفي للجيش الإسرائيلي

عضو الكنيست عمير هليفي (من حزب الليكود) وجّه، الجمعة، انتقادات حادة لإعلان الجيش الإسرائيلي القضاء على لواء رفح التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”.

واتهم هليفي الجيش بالكذب على الشعب الإسرائيلي في هذا الشأن، مؤكدًا أن لواء رفح لم يتم تفكيكه وأن الكتائب جميعها تعمل بكفاءة وفق عقيدة “حرب العصابات”.

“حماس” ترهن الاتفاق بالانسحاب من غزة

قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن حركة “حماس” واضحة “بأنه لن يكون هناك اتفاق في قطاع غزة بدون انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا”.

مناورات فرقة الجليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرقة “الجليل 91” أنهت مناورات واسعة شملت سيناريوهات دفاع، والتحول إلى فترة طوارئ في شمال إسرائيل.

حملة اعتقالات واسعة

هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الشرطة اعتقلت خلال الأيام الأخيرة 464 فلسطينيًا أقاموا في المناطق المحتلة عام 1948 دون تصاريح، و80 إسرائيليًا بشبهة تقديم المساعدة لهم.

سبب اغتيال القيادي الفلسطيني في لبنان

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن اغتيال القيادي خليل المقدح في صيدا يهدف لمنع تهريب السلاح من لبنان إلى الضفة الغربية.

رفض جنود العودة للقتال في غزة

القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن 15 جنديًا إسرائيليًا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.

احتجاج عائلات الأسرى

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أنها ستصعد احتجاجاتها في أعقاب قرار المجلس الوزاري بالبقاء في محور فيلاديلفيا.

العمليات العسكرية في جنين

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن القيادة الوسطى إن العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن، وستنتهي بعد تحقيق أهدافها.

تمديد تجنيد جنود الاحتياط

إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت موافقة الحكومة على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024.