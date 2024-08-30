قائد سرايا القدس بالضفة: عمليتنا في تل أبيب لن تكون الأخيرة

قال قائد سرايا القدس بالضفة الغربية، إن العملية الاستشهادية التي نفذتها السرايا بالمشاركة مع كتائب القسام في تل أبيب في وقت سابق من الشهر الجاري “لن تكون الأخيرة”.

وقال قائد سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بالضفة، في بيان نشرته الكتائب على “تلغرام”، اليوم الجمعة، إن استشهاد محمد جابر “أبو شجاع” -قائد كتيبة طولكرم- يرفع من نسبة الالتحاق بالمقاومة، كما أنه يرفع فرص “الانتقام” من الاحتلال الإسرائيلي.

ووجّه القائد، الذي لم تُكشف عن هويته، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال قائلًا “الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة، وأن خلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات الآن تعمل، وسنرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في الجنود والآليات المتوغلة في مدن جنين وطوباس وطولكرم”.

“رعب” المخيمات

وأكد أن كتائب سرايا القدس في الضفة ومخيماتها تعمل “ضمن وحدة مع جميع قوى المقاومة في معركة (رعب المخيمات) تمامًا كما هو العمل الميداني في قطاع غزة بمعركة (طوفان الأقصى)”، مشددًا على أن المقاومة بالضفة “لن تساوم ولن تنكسر”.

وقال محذرًا “لقد وصلنا قبل أيام إلى قلب تل أبيب رفقة إخواننا في كتائب القسام ضمن عملية استشهادية بطولية مشتركة وهذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها خاصة أنها لن تكون الأخيرة بإذن الله”.

وفي 19 أغسطس/آب الجاري، أعلنت كتائب القسام، بالاشتراك مع سرايا القدس، تنفيذ عملية استشهادية في تل أبيب، وكان ذلك يعد تطورًا نوعيًا واستراتيجيًا خاصة بعد أن توقفت العمليات الاستشهادية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 منذ أكثر من 10 أعوام.

ولليوم الثالث على التوالي، يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 19 شخصًا ودمار واسع في المنازل والبنية التحتية.