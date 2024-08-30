مشاهد جوية تظهر دمارا هائلا في طوكر السودانية جراء الفيضانات (فيديو)

تسبب انهيار سد “أربعات” وفيضان نهر “خور بركة” الموسمي، في اجتياح السيول مدينة طوكر، بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، ما أدى لمصرع العشرات وانهيار مئات المنازل ونزوح أكثر من 500 أسرة.

وأظهرت مشاهد جوية ملتقطة من طائرة مروحية، الدمار الواسع الذي حلّ بالمنازل في طوكر جراء الفيضانات.

وغمرت المياه شوارع المدينة جميعها وأراضيها الزراعية، وفي مناطق غمرت منازل بأكملها.

أجبرت السودانيين على ترك منازلهم.. صور جوية تظهر الدمار الذي سببته الفيضانات في مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر شرقي #السودان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qNjIGrcawE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2024

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 173 منذ بدء موسم الأمطار قبل أسابيع، الذي تسبب في أضرار لحقت بـ11 ولاية من أصل 18.

وقالت الوزارة في بيان “تضررت 38 ألف أسرة، وأكثر من 170 ألف شخص، وارتفعت الإصابات بسبب الأمطار والسيول إلى 505، والوفيات إلى 173”.

وذكر أن “عدد المنازل المنهارة كليًا بلغ 18 ألفًا و665، والمنهارة بشكل جزئي وصلت إلى 14 ألفًا و947”.

وانهار سد مياه “أربعات” بولاية البحر الأحمر، يوم الاثنين الماضي، جراء سيول وأمطار غزيرة اجتاحت المنطقة.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب يخوضها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، مخلّفة نحو 18 ألفًا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.