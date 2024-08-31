اللحظات الأولى لسقوط صاروخين على ثكنة “برانيت” الإسرائيلية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بسقوط صاروخين في منطقة “برانيت” في الجليل الغربي، قرب الحدود اللبنانية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مقطعا مصورا” يوثق لحظة سقوط الصاروخين وارتفاع أعمدة الدخان في السماء فوق ثكنة “برانيت”.

وبالتزامن، أعلن حزب الله أن مقاتليه هاجموا ثكنتي “بيت هيلل” و”برانيت” وموقعي “بركة ريشا” و”المرج” العسكريين الإسرائيليين، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشر.

وعبر بيانات متفرقة على تليغرام، قال الحزب إنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هيلل، وأصاب أهدافه بدقة.‏

وهاجم مقاتلو الحزب “ثكنة برانيت” بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

ونفذ مقاتلو الحزب هجوما، صباح السبت، على موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي هجوم رابع، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر السبت موقع “بركة ريشا” ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

الاحتلال يستهدف عناصر لـ”حزب الله

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت مبنى عسكريا جنوبي لبنان بداخله أفراد من حزب الله.

وقال الجيش إن قوات من الوحدة 869 المختصة بجمع المعلومات الاستخبارية، رصدت صباح السبت أفرادا من حزب الله، دخلوا إلى مبنى عسكري تابع للتنظيم في منطقة مركبا جنوبي لبنان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته قصفت بالمدفعية أهدافا في جنوبي لبنان، دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما لم يعلق حزب الله حتى الآن.

وتابع بيان جيش الاحتلال “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها ظهر السبت في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد هدف جوي مشبوه اجتاز منطقة بيت هيلل وسقط فيها، دون وقوع إصابات”.

وقبل ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات بشمال إسرائيل، بما في ذلك “كريات شمونة” و”بيت هيلل” و”كفار غلعادي” تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة من لبنان.