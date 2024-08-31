إصابات خلال تصدي فلسطينيين لهجمات المستوطنين قرب نابلس والخليل (فيديو)

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، خلال هجمات للمستوطنين على مناطق متفرقة في شمالي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أربعة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا خلال التصدي لهجمات المستوطنين على قرية قصرة، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت عن وزارة الصحة أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل إصابة حرجة برصاص في قصرة، جنوبي نابلس.

بدوره، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طفلا (16 عاما) أصيب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات في البلدة، مضيفا أن شخصا أصيب بالرصاص الحي في الظهر وأصيب شخص ثانٍ بشظايا الرصاص، فيما أصيب ثالث بقنبلة غاز في الصدر.

وشن عشرات المستوطنين هجوما كبيرا على القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وقالت (وفا) إن القرية تشهد كل أسبوع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين الذين يهاجمون منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفي جنوبي الضفة، هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال منازل المواطنين في منطقة القرينات في بلدة (صوريف) شمالي مدينة الخليل.

وذكرت (وفا)، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، وعزلتها عن محيطها.

وقالت إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منهما بمركباتهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية أشواق محمد عياد عوض قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في المدينة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد المستوطنون من هجماتهم ضد مدن وبلدات الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال الذي يشن أيضا عمليات عسكرية في مختلف أنحاء الضفة.

وأسفرت هجمات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال عن استشهاد 675 شخصا ومئات المصابين والمعتقلين.